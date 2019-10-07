Они проводятся для всех, кто выступает за свободную журналистику, — рассказал «Эху Москвы» руководитель фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский.
По мнению Вишневского, реальные заказчики и исполнители убийства Политковской до сих пор не найдены.
Пикеты памяти погибшей журналистки Анны Политковской пройдут сегодня в Северной столице
Они проводятся для всех, кто выступает за свободную журналистику, — рассказал «Эху Москвы» руководитель фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский.