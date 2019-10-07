Еще один сотрудник разведслужб США подал жалобу из-за разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским

Это сообщил американскому телеканалу ABC News юрист Марк Зайд, который представляет интересы обоих информаторов. После первой жалобы Палата представителей США начала процедуру импичмента Трампа. Его подозревают в попытке добиться от президента Украины расследования деятельности в стране сына Джозефа Байдена, главного конкурента Трампа на предстоящих выборах.
2019-10-07T06:45:00+03:00
2019-10-07T06:47:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:45, 07 октября 2019
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