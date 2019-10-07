Борис Джонсон намерен обратиться в Верховный суд, чтобы вывести Великобританию из ЕС до 31 октября

Об этом пишет со ссылкой на источники в правительстве газета The Daily Telegraph. Издание поясняет, что премьер-министр пытается избавиться от необходимости писать письмо в Брюссель с просьбой о трехмесячной отсрочке «Брекзита». Согласно принятому в прошлом месяце закону глава правительства обязан затребовать отсрочку, если к 19 октября Лондон и Брюссель не достигнут соглашения об условиях выхода Великобритании из ЕС. Сам Джонсон неоднократно заявлял о том, что скорее будет «лежать мертвым в канаве», чем попросит об отсрочке.