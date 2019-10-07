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06:32, 07 октября 2019

Партия премьер-министра Канады лидирует перед выборами с минимальным перевесом

За Либеральную партию во главе с Джастином Трюдо готовы проголосовать 34,2% избирателей, тогда как Консервативную партию поддерживают 33,7%. Таковы опубликованные накануне данные социологического опроса, проведенного по заказу телеканала CBC. Он отмечает, что ситуация может изменится после проведения официальных теледебатов между лидерами всех шести партий, которые состоятся 7 и 10 октября. Сами выборы намечены на 21 октября.



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