Бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил Генпрокуратуру проверить нормативы накопления мусора

В его письме говорится, что такие нормативы для магазинов, кафе и кинотеатров в разных регионах различаются в сотни раз. По мнению уполномоченного по защите прав предпринимателей, это приводит к необоснованно высокой плате за вывоз мусора, что увеличивает нагрузки на бизнес и негативно влияет на цены для потребителей, пишет газета «Коммерсант».
2019-10-07T05:05:00+03:00
2019-10-07T05:05:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:05, 07 октября 2019
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