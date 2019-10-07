Бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил Генпрокуратуру проверить нормативы накопления мусора

В его письме говорится, что такие нормативы для магазинов, кафе и кинотеатров в разных регионах различаются в сотни раз. По мнению уполномоченного по защите прав предпринимателей, это приводит к необоснованно высокой плате за вывоз мусора, что увеличивает нагрузки на бизнес и негативно влияет на цены для потребителей, пишет газета «Коммерсант».