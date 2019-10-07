Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу на приговор фигуранту «московского дела» Даниле Беглецу

Он получил два года колонии. По версии следствия, 26-летний индивидуальный предприниматель потянул за руку полицейского, который задерживал протестующих 27 июля. Данил Беглец признал вину, но просил не отправлять его в СИЗО, поскольку у него двое маленьких детей и супруга, которых он полностью обеспечивал.
2019-10-07T05:04:00+03:00
2019-10-07T05:05:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:04, 07 октября 2019
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