В Австралии в винограде из магазина нашли швейные иголки

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию штата Виктория. Это уже третий случай за месяц. В сентябре иголки дважды обнаружили в клубнике из супермаркета. Никто не пострадал. Год назад швейные иглы и булавки были найдены в клубнике на территории шести австралийских штатов. Была арестована сотрудница одной из клубничных ферм.
2019-10-07T04:13:00+03:00
2019-10-07T04:23:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:13, 07 октября 2019
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