В Австралии в винограде из магазина нашли швейные иголки

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию штата Виктория. Это уже третий случай за месяц. В сентябре иголки дважды обнаружили в клубнике из супермаркета. Никто не пострадал. Год назад швейные иглы и булавки были найдены в клубнике на территории шести австралийских штатов. Была арестована сотрудница одной из клубничных ферм.