Жительница Москвы требует через суд запретить распознавание лиц городской системой видеонаблюдения

Использование этой технологии нарушает конституционное право на частную жизнь, считает заявительница Алена Попова. Как пишут «Ведомости», она подала иск в Савеловский суд Москвы. В апреле она провела одиночный пикет около здания Госдумы, за что Тверской районный суд привлек ее к административной ответственности и оштрафовал на 20 тысяч рублей на основании данных с камер видеонаблюдания.
2019-10-07T04:11:00+03:00
2019-10-07T04:21:33+03:00
https://echo.msk.ru/news/2514659-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:11, 07 октября 2019
Загрузка комментариев...