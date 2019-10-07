«Спартак» потерпел пятое подряд поражение в премьер-лиге

Московский футбольный клуб уступил в гостевом матче «Краснодару» со счетом 1:2. Это была первая игра «Спартака» после отставки главного тренера Олега Кононова. «Краснодар» в турнирной таблице занимает третье место. Впереди – «Локомотив» и «Ростов». «Спартак» — на 12-й строчке.