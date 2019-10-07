Борис Джонсон намерен обратиться в Верховный суд, чтобы вывести Великобританию из ЕС до 31 октября

Об этом пишет со ссылкой на источники в правительстве газета «Дейли телеграф». Издание поясняет, что премьер-министр пытается избавиться от необходимости писать письмо в Брюссель с просьбой о трехмесячной отсрочке «Брекзита». Согласно принятому в прошлом месяце закону глава правительства обязан затребовать отсрочку, если к 19 октября Лондон и Брюссель не достигнут соглашения об условиях выхода Великобритании из ЕС. Сам Джонсон неоднократно заявлял о том, что скорее будет «лежать мертвым в канаве», чем попросит об отсрочке.
2019-10-07T03:11:00+03:00
2019-10-07T03:23:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:11, 07 октября 2019
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