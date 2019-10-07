База данных почти 9 миллионов клиентов «Билайна» оказалась в открытом доступе

Среди них – бывшие и действующие абоненты, пишет газета «Коммерсант». В пресс-службе оператора сотовой связи сообщили газете, что утечка данных была зафиксирована в 2017 году, а виновные выявлены. Сейчас большая часть информации представляет собой устаревшие данные, утверждают в компании.
2019-10-07T03:11:00+03:00
2019-10-07T03:22:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:11, 07 октября 2019
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