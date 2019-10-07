База данных почти 9 миллионов клиентов «Билайна» оказалась в открытом доступе

Среди них – бывшие и действующие абоненты, пишет газета «Коммерсант». В пресс-службе оператора сотовой связи сообщили газете, что утечка данных была зафиксирована в 2017 году, а виновные выявлены. Сейчас большая часть информации представляет собой устаревшие данные, утверждают в компании.