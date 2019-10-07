Еще один сотрудник разведслужб США подал жалобу из-за разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским

Это сообщил американскому телеканалу ABC News юрист Марк Зайд, который представляет интересы обоих информаторов. После первой жалобы Палата представителей США начала процедуру импичмента Трампа. Его подозревают в попытке добиться от президента Украины расследования деятельности в стране сына Джозефа Байдена, главного конкурента трампа на предстоящих выборах.