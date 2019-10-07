Россиянка Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту

Соревнования накануне завершились в столице Катара. Еще одно золото завоевала Анжелика Сидорова в прыжках с шестом. Также на счету российской сборной три серебряные и одна бронзовая награды. Из-за скандалов с допингом российские спортсмены выступали под нейтральным флагом.
2019-10-07T02:06:00+03:00
2019-10-07T02:30:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:06, 07 октября 2019
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