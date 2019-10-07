Жительница Москвы требует через суд запретить распознавание лиц городской системой видеонаблюдения

Использование этой технологии нарушает конституционное право на частную жизнь, считает заявительница Алена Попова. Как пишут «Ведомости», она подала иск в Савеловский суд Москвы. В апреле она провела одиночный пикет около здания Госдумы, за что Тверской районный суд привлек ее к административной ответственности и оштрафовал на 20 тысяч рублей на основании данных с камер видеонаблюдания.