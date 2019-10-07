Z Архив новостей новости
5 1 6 91
02:05, 07 октября 2019

ФБР отказалось комментировать задержание и допрос в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Инги Юмашевой

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу бюро. Допрос длился около часа, сказал в субботу посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, дипмиссия направила в Госдепартамент ноту протеста. Накануне российский МИД назвал произошедшее очередной враждебной акцией со стороны американских властей.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Совет Европы и ОБСЕ, ваш выход! Стараниями украинских националистов русскоязычным жителям Юго-Востока оставляют все меньше пространства для выбора…

5 306 6 21300 04.10
Kукраина, школы, законы, образование, русский язык, политика, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Пакт Молотова-Риббентропа. Почему не утихают споры? Пакт Молотова-Риббентропа. Почему не утихают споры? В истории каждого народа есть страницы, смириться с которыми совершенно невозможно…

5 377 6 28274 04.10
8читать ;смотреть
Kистория, вторая мировая, видео, мнения
Блоги

Илья Варламов блогер

РПЦ о «московском деле»: Суды плохие, но вы должны их уважать Почему РПЦ как религиозный институт, который, по идее, должен нести добро в массы, сама не может указывать на всем очевидные подтасовки в «московском деле» и других политических делах?...

5 66 6 8364 06.10
Kрелигия, общество, мнения
Блоги

Блог «Новой газеты»

«Пять лет за твит — средневековое наказание. Лишать свободы за мнение нельзя» Открытое письмо блогеров по делу Владислава Синицы и 282-й статье УК РФ…

5 73 6 9378 03.10
Kобщество, заключенные, суды, власть, события
Блоги

Кусок эфира

Сергей Марков: Если ты за демократию – ты обязан быть против киевской русофобской хунты Когда он начинает идти против власти, он способствует снижению рейтинга Владимира Путина, тем самым он способствует дестабилизации в стране, тем самым он играет на руку врагам России…

5 109 6 15023 01.10
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Пора называть вещи своими именами Уж точно нет смысла молчаливо одобрять это, и считать «взбесившийся принтер» американского Конгресса, минфина или Госдепа, штампующих все новые и новые списки «врагов Америки» со «сталинской» скоростью, нормой…

5 92 6 13184 30.09
Kсша, санкции, политика, оон, рф, мнения
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Её свобода — это наша свобода Никто не мог подумать тогда, что через 17 лет над Светланой будет висеть реальная угроза лишения свободы на семь лет за свободное слово. Но сегодня эта угроза реальна. Она стала реальностью в стране, где партией власти является ФСБ…

5 53 6 7649 01.10
8читать ;смотреть
Kсми, суды, экстремизм, мнения
Блоги

В Прикамье школьников привезли в СИЗО и нарядили в форму сотрудников уголовно-исполнительной системы Детей вывели на плац и построили в рамках мероприятия «Я патриот России»...

5 124 6 19150 04.10
Kсоликамск, сизо, дети, патриотизм, фото, события
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Нужен нормальный дефицитный бюджет. Чтобы вы знали, дефицитный бюджет у всех, кто хочет развиваться…

5 64 6 10674 30.09
#слушать 39:12 8читать ;смотреть $скачать 9.0 МБ
Kобщество, политика, власть
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Дело не созрело» С самого начала истории с ним в контакте были консульские сотрудники. Звонили в страховую, убеждали принять срочные меры. Постоянно стимулировали лечащего врача оказывать должное лечение и предоставить документы для российских врачей…

5 202 6 33803 06.10
Kполитика, общество, мнения
Блоги

Иосиф Райхельгауз главный режиссер театра «Школа современной пьесы»

Хочу быть честным Ощущение, что люди дома с родителями, ТВ, соцсетями ущербны и не самодостаточны. Всем интересно, что сказала девочка в ООН. О чем говорили Зеленский и Трамп…

5 143 6 23777 30.09
Kобщество, мнения
Блоги

Oxxxymiron: Поход в Мосгорсуд — жесткий иммерсивный театр абсурда Не верите никому, так как все врут? Отлично, сходите и составьте себе собственное впечатление. Поверьте, этот поход вас в любом случае изменит…

5 39 6 6897 06.10
Kполитика, суды, власть, общество
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Новые левые Дело, главным образом, в том, что Тунберг удалось ярко, в немногих словах-лозунгах сформулировать глобальную идею для мирового левого движения – борьбы за климат, за среду обитания…

5 63 6 11336 01.10
Kполитика, экология, общество, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Светлану Прокопьеву обвиняет то же государство, которое принимает в гости «ХАМАС» Теперь дело в суде, где Светлане грозит до семи (!) лет лишения свободы. Это — очевидная попытка расправы с журналистом за высказанное ей мнение, не имеющего ничего общего с реальным оправданием терроризма…

5 91 6 16864 01.10
Kполитика, общество, журналистика, закон, мнения
Блоги

В Якутске прошел согласованный пикет в поддержку Александра Габышева, называющего себя шаманом Участники держали плакаты «Свободу шаману!», «Россия с тобой!», «Я/Мы шаман» и «Нет карательной медицине»...

5 35 6 6630 05.10
Kякутия, пикеты, общество, фото, события
Блоги

Кирилл Рогов политический обозреватель

Логики ГУЛАГа Проблема, которую вполне ответственно и прозорливо сформулировала Светлана Прокопьева, становится для современного российского общества ключевой. Это проблема избыточного и нелегитимного государственного насилия…

5 86 6 16459 05.10
Kсуды, насилие, репрессии, аресты, власть, общество, политика, мнения

Популярное за неделю

Новости

Миллиардер Рыбаков объяснил, зачем высыпал на гостей бизнес-форума в Петербурге в начале октября 20 тысяч долларов По  его словам, за свое выступление он заработал 200 тысяч долларов, а брошенные в зал деньги назвал кешбэком для зрителей…

5 19 6 8259
Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель

Приговор Устинову – это не ужасно уже, а это пошло. Приговор Устинову условный год – это очень характерная вещь. Что это означает? Власть говорит: значит так, мы так и быть разжимаем зубы, пускай гуляет…

5 89 6 74203 03.10
#слушать 39:57 8читать ;смотреть $скачать 9.1 МБ
Голосование
Устинову год условно — это…
5 49 6 14321 01.10
Блоги

+ «Из «путинской России ведущего Соловьева» хочется бежать даже сторонникам Путина» «Из «путинской России ведущего Соловьева» хочется бежать даже сторонникам Путина» Владимир Соловьев назвал татарстанца, оскорбившего его в  эфирном онлайн-сообщении мразью и заявил, что отдаст его личный номер телефона для проведения проверки. Реакция татарстанцев не замедлила себя ждать…

5 375 6 243646 03.10
8читать ;смотреть
Kсоловьев, общество, конфликты, события
Блоги

Алексей Навальный политик

+ «В Москву свою езжайте…» «В Москву свою езжайте…» Самый большой признак надвигающегося дна — это вот эти региональные протестные акции медиков, когда они просто берут и тупо увольняются всем отделением…

5 233 6 217257 02.10
8читать ;смотреть
Kмедицина, общество, мнения, политика
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8099083
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4218175

Сегодня в эфире