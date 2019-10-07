ФБР отказалось комментировать задержание и допрос в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Инги Юмашевой

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу бюро. Допрос длился около часа, сказал в субботу посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, дипмиссия направила в Госдепартамент ноту протеста. Накануне российский МИД назвал произошедшее очередной враждебной акцией со стороны американских властей.
2019-10-07T02:05:00+03:00
2019-10-07T02:27:42+03:00
https://echo.msk.ru/news/2514637-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:05, 07 октября 2019
Загрузка комментариев...