ФБР отказалось комментировать задержание и допрос в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Инги Юмашевой

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу бюро. Допрос длился около часа, сказал в субботу посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, дипмиссия направила в Госдепартамент ноту протеста. Накануне российский МИД назвал произошедшее очередной враждебной акцией со стороны американских властей.