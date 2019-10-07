Россия готова обменяться с США гарантиями невмешательства во внутренние дела

Это заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, никакой позитивной реакции от американских властей на это предложение нет, передает ТАСС. Ранее американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году.
2019-10-07T01:12:00+03:00
2019-10-07T01:12:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:12, 07 октября 2019
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