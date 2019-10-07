В Краснодаре сегодня начнут рассматривать по существу дело экс-координатора «Открытой России» Яны Антоновой

Ее обвиняют по статье о сотрудничестве с нежелательной организацией.

Антонова попала под уголовное преследование после того, как она получила два административных штрафа по той же статье. Поводом послужили репосты двух публикаций в Фейсбуке с символикой движения «Открытая Россия». Они касались нехватки школ в Краснодаре и призыва на митинг в поддержку другой бывшей активистки организации Анастасии Шевченко в Ростове-на-Дону, также обвиняющейся в сотрудничестве с нежелательной организации. Помимо прочего, по версии обвинения, Антонова стояла в одиночном пикете с флагом «Открытой России». Защита активистки настаивает, что дело создано искусственно. По мнению адвокатов, ее привлекли по уголовной статье за три административных штрафа, случившихся в разные годы, хотя по закону дело возбуждаются за взыскания, произошедшие в течение одного года. Сам процесс должен был начаться еще в сентябре, однако он был отложен из-за замены судьи. Антоновой грозит до 6 лет заключения.

Два года назад Генпрокуратура внесла две британские организации с названием «Открытая Россия» в список нежелательных. Одноименное российское движение настаивало, что не имеет к ним никакого отношения. Тем не менее, ряд его активистов стали фигурантами уголовных дел. В марте движение было ликвидировано, но преследования не были прекращены.