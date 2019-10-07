Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу на приговор фигуранту так называемого «московского дела» Даниле Беглецу

Он получил два года колонии по обвинению в применении насилия к полицейскому.

Отца двух малолетних детей, предпринимателя из Мытищ Данилу Беглеца силовики схватили на акции в центре Москвы 27 июля. За то, что он потянул за руку одного из полицейских, который задерживал протестующих. По словам Беглеца, он случайно оказался на акции и хотел лишь помочь человеку, у которого при задержании выпали наушники. Мужчину сначала обвинили в участии в массовых беспорядках, позже статью изменили на применение насилия в отношении представителя власти. Поскольку Беглец вину признал, следствие выделило его дело в отдельное производство. Его Тверской суд рассмотрел в особом порядке – без исследования доказательств и допроса свидетелей. Беглец по решению судьи Анатолия Белякова в итоге получил два года колонии. В суде говорил, что на его иждивении жена, двухлетний сын и четырёхмесячная дочка. Он также оказывает материальную поддержку маме, у которой проблемы со здоровьем. Защита в ходатайстве отмечает, что суд не учёл ряд смягчающих обстоятельств. Беглец вину признал, ранее не был судим, он полностью обеспечивает маленьких детей и престарелую мать.

По так называемому «московскому делу» осужден ряд фигурантов. В отношении нескольких приговоры после волны негодования общественности смягчили. Дело о массовых беспорядках в отношении Алексея Миняйло — волонтёра штаба Любови Соболь – СК закрыл. Ещё шести фигурантам послаблений в обвинении ждать не стоит, сообщил на прошлой неделе Интерфаксу источник, знакомый с ситуацией.