Американские астронавты Кристина Коч и Эндрю Морган завершили работы за  пределами МКС

Как сообщает NASA, они успешно заменили два старых никель-водородных аккумулятора солнечных панелей станции на новые литий-ионные. Выход в космос продолжался 6,5-часов. В этом месяце планируется осуществить еще четыре выхода в открытый космос, чтобы продолжить замену аккумуляторов