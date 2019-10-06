Американские астронавты Кристина Коч и Эндрю Морган завершили работы за  пределами МКС

Как сообщает NASA, они успешно заменили два старых никель-водородных аккумулятора солнечных панелей станции на новые литий-ионные. Выход в космос продолжался 6,5-часов. В этом месяце планируется осуществить еще четыре выхода в открытый космос, чтобы продолжить замену аккумуляторов
2019-10-06T23:03:00+03:00
2019-10-06T23:05:37+03:00
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23:03, 06 октября 2019
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