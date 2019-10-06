Супругу сотрудника префектуры Парижа, убившего четырех коллег, выпустили из под стражи

Об этом сообщает радиостанция «Франс инфо» со ссылкой на источники в прокуратуре. Женщина находилась под стражей с четверга. По данным следствия, именно ей в день нападения злоумышленник отправил 33 СМС-сообщения религиозной направленности. 3 октября в здании префектуры 45-летний административный сотрудник с ножом, напал на своих коллег. Погибли женщина и трое мужчин, еще один полицейский серьезно ранен. Самого нападавшего застрелил сотрудник правоохранительных органов.
2019-10-06T23:02:00+03:00
2019-10-06T23:05:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:02, 06 октября 2019
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