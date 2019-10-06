Соцпартия премьер-министра Португалии Антониу Кошты лидирует на  парламентских выборах

После обработки трети бюллетеней, за нее проголосовали 38% избирателей. За ней следует Социал-демократическая партия 33%. Третьим выборную гонку заканчивает Левый блок — 7%. Таким образом, партия Кошты не получает абсолютного большинства мест в Собрании республики.
2019-10-06T23:01:00+03:00
2019-10-06T23:04:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:01, 06 октября 2019
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