Короткометражный фильм «Картина» Кальварского и Добрынина вышла в финал престижного международного кинофестиваля

Короткометражный фильм «Картина» режиссера Сергея Кальварского и адвоката Константина Добрынина вышла в финал престижного международного кинофестиваля в Лос-Анджелесе. По мнению критиков, в фильме угадываются реальные события, произошедшие с кинорежиссером Алексеем Учителем и его фильмом Матильда, который вызвал гнев со стороны депутата Госдумы Натальи Поклонской и православных активистов. Как рассказала «Эху Москвы» сценарист фильма, журналист «Настоящего времени» Ольга Бешлей, никто из создателей такого успеха не ожидал.



Короткометражка о политической цензуре в современном искусстве уже вошла в шорт-листы ведущих изданий Италии, Великобритании, Канады, Германии и США.