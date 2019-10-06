«Билайн» признал утечку части базы данных абонентов домашнего интернета от 2017 года

Ранее анонимный телеграм-канал сообщил, что база данных 8 млн абонентов проводного интернета «Билайн» доступна на файлообменниках. Как рассказала «Эху Москвы» пресс-секретарь оператора Анна Айбашева, большая часть информации уже устарела. По ее словам, это уже не первая попытка дискредитировать компанию. В «Билайне» также сказали, что распространение в интернете информации об этой утечке носит заказной характер.
2019-10-06T22:00:00+03:00
2019-10-06T22:02:30+03:00
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Эксклюзив Эха 22:00, 06 октября 2019
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