«Билайн» признал утечку части базы данных абонентов домашнего интернета от 2017 года

Ранее анонимный телеграм-канал сообщил, что база данных 8 млн абонентов проводного интернета «Билайн» доступна на файлообменниках. Как рассказала «Эху Москвы» пресс-секретарь оператора Анна Айбашева, большая часть информации уже устарела. По ее словам, это уже не первая попытка дискредитировать компанию. В «Билайне» также сказали, что распространение в интернете информации об этой утечке носит заказной характер.