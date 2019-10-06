Правительство Нидерландов приняло решение отказаться от названия Голландия, в дальнейшем будет использовать Нидерланды

Правительство Нидерландов приняло решение отказаться от названия Голландия и в дальнейшем будет использовать лишь Нидерланды. Как рассказала «Эху Москвы» профессор Университета Твенте (Нидерланды) Нелли Литвак, для самих голландцев это не столь важно. Кроме того, Литвак допустила, что такое решение правительства может быть принято для того, чтобы у туристов страна ассоциировалась не только с легальными наркотиками и так называемой «улицей красных фонарей»