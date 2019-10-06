«Билайн» признал утечку части базы данных абонентов домашнего интернета от 2017 года

Как сообщили «Эху Москвы» в пресс-службе оператора, на сегодняшний день большая часть информации устарела. Компания ведет расследование инцидента. Ранее анонимный телеграм-канал сообщил, что база данных 8 млн абонентов проводного интернета «Билайн» доступна на файлообменниках. В «Билайне» подчеркнули, что на конец 2 квартала 2019 года у компании 2,5 млн абонентов, а не 8 млн. В «Билайне» также сказали, что распространение в интернете информации об этой утечке носит заказной характер.