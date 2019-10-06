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21:00, 06 октября 2019

Скандал вокруг июльского телефонного разговора президентов Украины и США обрастает новыми подробностями

Как передает телеканал АВС, уже второй неназванный американский разведчик решил поделиться своей информацией по этому поводу. По словам адвоката Марка Зейда, речь идет о пояснениях к жалобе первого осведомителя по поводу некоторых высказываний Дональда Трампа. Речь идет о приписываемых Трампу попытках навредить своему вероятному сопернику на выборах в 2020 году, демократу Джо Байдену.



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