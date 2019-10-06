Ватикан готов обсуждать идею рукоположения женатых католиков в священники — но только если речь идет об индейцах Южной Америки. Как передает ВВС, в туземных общинах предлагается назначать в служение более старших, авторитетных мужчин, предпочтительно из местных, — даже если они женаты. Будущее католической церкви в отдаленных регионах Бразилии, где жители джунглей видят священника порой не чаще раза в год, стало поводом для созыва специальной ассамблеи синода, посвященной Амазонии. Амазонский синод продлится три недели и единогласного одобрения столь радикального предложения ожидать не стоит.