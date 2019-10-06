Миллиардер Рыбаков объяснил, зачем высыпал на гостей бизнес-форума в Петербурге в начале октября 20 тысяч долларов

Российский миллиардер Игорь Рыбаков объяснил, зачем высыпал на гостей бизнес-форума в Санкт-Петербурге в начале октября 20 тысяч долларов. По его словам, за свое выступление он заработал 200 тысяч долларов, а брошенные в зал деньги назвал кешбэком для зрителей. Бизнесмен занимает 78-е место в списке богатейших людей России. Его состояние оценивается в 1,3 миллиарда долларов.
2019-10-06T20:30:00+03:00
2019-10-06T20:32:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:30, 06 октября 2019
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