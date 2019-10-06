Миллиардер Рыбаков объяснил, зачем высыпал на гостей бизнес-форума в Петербурге в начале октября 20 тысяч долларов

Российский миллиардер Игорь Рыбаков объяснил, зачем высыпал на гостей бизнес-форума в Санкт-Петербурге в начале октября 20 тысяч долларов. По его словам, за свое выступление он заработал 200 тысяч долларов, а брошенные в зал деньги назвал кешбэком для зрителей. Бизнесмен занимает 78-е место в списке богатейших людей России. Его состояние оценивается в 1,3 миллиарда долларов.