Московский ЦСКА потерпел поражение от «Ростова» в матче 12-го тура РПЛ

Встреча на домашнем стадионе армейцев закончилась со счетом 3:1. До этого ЦСКА не проигрывал в пяти матчах подряд. В следующем матче 19 октября «Ростов» сыграет в Петербурге с местным «Зенитом», а ЦСКА 20 октября в гостевом матче встретится с «Уфой».
2019-10-06T20:00:00+03:00
2019-10-06T20:05:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:00, 06 октября 2019
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