Московский ЦСКА потерпел поражение от «Ростова» в матче 12-го тура РПЛ

Встреча на домашнем стадионе армейцев закончилась со счетом 3:1. До этого ЦСКА не проигрывал в пяти матчах подряд. В следующем матче 19 октября «Ростов» сыграет в Петербурге с местным «Зенитом», а ЦСКА 20 октября в гостевом матче встретится с «Уфой».