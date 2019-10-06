В уличных беспорядках в Ираке погибли 104 человека, свыше 6 тыс пострадали

Это официальные данные МВД страны. Как сообщил официальный представитель министерства, большинство погибших — демонстранты, в числе убитых и восемь сотрудников силовых структур. С начала октября в Ирака не стихают антиправительственные выступления. Митингующие выступают против плохих условий жизни и коррупции. Митинги быстро переросли в беспорядки. Наиболее ожесточенные столкновения происходили в Багдаде.
2019-10-06T20:00:00+03:00
2019-10-06T20:05:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:00, 06 октября 2019
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