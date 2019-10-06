Еще один осведомитель рассказал разведке США о деталях телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским

Об этом ABC News сообщил адвокат Майкл Зейд, который представляет интересы обоих информаторов. По его словам, второй осведомитель также является сотрудником спецслужб и уже побеседовал с руководством разведки. Скандал, разразившийся из-за т.н. «украинского» дела Трампа грозит президенту США импичментом.