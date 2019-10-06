Фильм «Картина» режиссера Кальварского и адвоката Добрынина вышел в финал международного фестиваля в Лос-Анджелесе

Короткометражный фильм «Картина» режиссера Сергея Кальварского и адвоката Константина Добрынина вышел в финал международного фестиваля Festigius в Лос-Анджелесе. Как рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сценарист фильма, журналист «Настоящего времени» Ольга Бешлей, никто из создателей не ожидал такого ошеломительного успеха.

«Ни я, ни режиссер Кальварский, ни автор идеи Константин Добрынин, никто не ожидал, что картину примут к показу на Международный фестиваль короткометражного кино, и уж тем более никто не ожидал, что фильм войдет в шорт-листы, а в Лос-Анджелесе выйдет даже в финал», — сказала она.

По словам О.Бешлей, история, которая рассказана в фильме, по ее мнению, могла быть европейскому или американскому зрителю непонятна, однако, создателям удалось передать «мотивы, близкие любому зрителю».

«История, которую я писала, могла произойти только в России: оскорбление чувств верующих и казаков; депутаты, которые яростно борются со свободой слова, со свободой самовыражения, с искусством; государство, в котором страшно не только высказываться, а даже создавать вещи со смыслом. И казалось, что такая история европейскому и американскому зрителю не зайдет. Однако, картина имеет успех, видимо, мы все же рассказали историю, в которой есть мотивы близкие любому зрителю — это происхождение творчества, путь художника, кризис веры, жизнь, которая создает сама сюжеты», — рассказала она.

О.Бешлей отметила, что не берется судить о том, узнали ли в США в карикатурных героях российских политиков, однако, по ее словам, в «Картине» отражены персонажи, которые знакомы в любой стране.

«Картина» рассказывает о молодом художнике, который по госзаказу написал библейский сюжет для выставки «Сохранение ценностей».