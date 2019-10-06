Президент Международной легкоатлетической федерации оправдал обмороки марафонцев на чемпионате мира в Дохе

Президент Международной легкоатлетической федерации Себастьян Коу оправдал обмороки марафонцев на чемпионате мира в Дохе. Выступая по итогам турнира, он сказал, что спортсмены знали, на что шли, и понимали, с какими вызовами они столкнутся. Организаторов чемпионата мира неоднократно критиковали за то, что марафоны и соревнования по спортивной ходьбе проходили в экстремальных условиях при 30-градусной жаре, повышенной влажности и в духоте. Почти половина участниц женского марафона не добралась до финиша. Многим потребовалась медпомощь.

Чемпионат мира по легкой атлетике впервые проходил на Ближнем Востоке.