Президент Международной легкоатлетической федерации Себастьян Коу оправдал обмороки марафонцев на чемпионате мира в Дохе. Выступая по итогам турнира, он сказал, что спортсмены знали, на что шли, и понимали, с какими вызовами они столкнутся. Организаторов чемпионата мира неоднократно критиковали за то, что марафоны и соревнования по спортивной ходьбе проходили в экстремальных условиях при 30-градусной жаре, повышенной влажности и в духоте. Почти половина участниц женского марафона не добралась до финиша. Многим потребовалась медпомощь.
Чемпионат мира по легкой атлетике впервые проходил на Ближнем Востоке.
Президент Международной легкоатлетической федерации оправдал обмороки марафонцев на чемпионате мира в Дохе
Президент Международной легкоатлетической федерации Себастьян Коу оправдал обмороки марафонцев на чемпионате мира в Дохе. Выступая по итогам турнира, он сказал, что спортсмены знали, на что шли, и понимали, с какими вызовами они столкнутся. Организаторов чемпионата мира неоднократно критиковали за то, что марафоны и соревнования по спортивной ходьбе проходили в экстремальных условиях при 30-градусной жаре, повышенной влажности и в духоте. Почти половина участниц женского марафона не добралась до финиша. Многим потребовалась медпомощь.