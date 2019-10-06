Трамп как глава американской администрации обязан изучить возможную коррупционную составляющую в деле сына Байдена

Дональд Трамп как глава американской администрации обязан изучить возможную коррупционную составляющую в деле сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена. Соответствующее заявление сам американский президент опубликовал у себя в Твиттере. По версии главы государства, сын Байдена, Хантер, который вошел в правление украинской компании «Бурисма», мог ежемесячно получать от нее более ста тысяч долларов, несмотря на то, что не имел опыта работы в энергетической сфере. Кроме того, по словам Трампа, сын бывшего вице-президента получил еще полтора миллиарда от Китая без каких-либо видимых заслуг.

Многие эксперты считают разразившийся скандал поводом к преследованию Джозефа Байдена, поскольку тот считается основным соперником Трампа на выборах в 2020 году.