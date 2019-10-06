ФБР не станет комментировать ситуацию с допросом депутата ГД Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка

Об этом ТАСС сообщили в пресс службе Федерального бюро. Сегодня МИД России заявил решительный протест властям США в связи с этим инцидентом и назвал случившееся очередной враждебной акцией. Юмашева прилетела в США для участия в форуме «Диалог Форт-Росс». Допрос в аэропорту, по данным российского посольства, длился около часа. Юмашева избрана в Госдуму по федеральному списку «ЕР», представляет Башкирию и входит в состав комитета по международным делам.
2019-10-06T19:31:00+03:00
2019-10-06T19:33:13+03:00
https://echo.msk.ru/news/2514561-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:31, 06 октября 2019
Загрузка комментариев...