В интернете в открытом доступе появилась база данных пользователей домашнего интернета от  «Билайн»

Она, как сообщается на сайте Ъ, содержит сведения почти о 9 миллионах клиентов. Во всяком случае, сотрудники издания, у которых подключен или был подключен интернет от этого оператора, нашли в базе свои полное ФИО, адрес, мобильный и домашний телефоны. Как отмечает газета, в базе есть как действующие, так и закрытые договоры, в ней содержатся данные по состоянию на ноябрь 2016 года. В пресс-службе «Билайна» заявили, что данная информация — небольшая часть базы 2017 года. Утечку зафиксировали два года назад. Все виновные были выявлены и понесли наказание. В «Билайне» утверждают, что , на текущий момент большая часть информации — это уже устаревшие данные.
2019-10-06T19:30:00+03:00
2019-10-06T19:32:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:30, 06 октября 2019
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