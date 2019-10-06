МИД России назвал враждебной акцией допрос депутата Госдумы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка

На Смоленской площади отметили, что Москва «глубоко возмущена задержанием российского депутата, прилетевшей в США на форум «Диалог Форт-Росс». Посол России в США Анатолий Антонов ранее сообщил, что сотрудник ФБР в течение часа допрашивал Юмашеву в аэропорту и как выразился дипломат, задавал ей «абсолютно непонятные, неясные и неприемлемые вопросы». Юмашева избрана в Госдуму по федеральному списку партии «Единая Россия», представляет Башкирию и входит в состав комитета по международным делам.



Допросить на границе могут любого приезжающего в США, сказал «Эху Москвы» журналист-американист Михаил Таратута. Михаил Таратура добавил, что не знает, есть какой-либо дипломатический статус у депутатов Госдумы, который запрещает пограничникам проводить с ним беседы по прибытии в страну.

ФБР отказалось комментировать ситуацию с задержанием и допросом депутата Госдумы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка. В пресс-службе федерального бюро агентству ТАСС на вопрос о причинах задержания Юмашевой сказали: «У нас нет комментариев».