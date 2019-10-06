Власти штата Индиана одобрили эксгумацию тела знаменитого гангстера 30-х годов прошлого века Джона Диллинджера

Эксгумации потребовали родственники преступника, которые уверены, что на кладбище в Индианаполисе похоронен другой человек. Администрация кладбища оспорила разрешение. Поэтому вскрытие могилы могут отложить или даже вообще запретить. На данный момент эксгумация назначена на 31 декабря.

Официально считается, что Диллинджер был застрелен агентами ФБР в 1934 году.