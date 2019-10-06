Акция протеста в Киеве против закона, подразумевающего особый статус Донбасса, завершилась без происшествий

После митинга на площади независимости противники так называемой «формулы Штайнтмайера» прошли маршем к администрации президента парламенту Украины. как сообщает главное управление полиции Киева, нарушений порядка не зафиксировано. По приблизительным подсчетам, участие в акции приняли около 10 тысяч человек. О задержанных не сообщалось.
2019-10-06T18:30:00+03:00
2019-10-06T18:33:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:30, 06 октября 2019
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