Акция протеста в Киеве против закона, подразумевающего особый статус Донбасса, завершилась без происшествий

После митинга на площади независимости противники так называемой «формулы Штайнтмайера» прошли маршем к администрации президента парламенту Украины. как сообщает главное управление полиции Киева, нарушений порядка не зафиксировано. По приблизительным подсчетам, участие в акции приняли около 10 тысяч человек. О задержанных не сообщалось.