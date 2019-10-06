Власти Нидерландов решили сменить название Голландия ради нового имиджа

Правительство Нидерландов приняло решение отказаться от названия Голландия, и в дальнейшем будет использовать лишь Нидерланды. Это решение было принято ради нового имиджа страны и для продвижения названия Нидерланды в будущем на международных мероприятиях. Как рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» профессор Университета Твенте (Нидерланды) Нелли Литвак, в свою очередь, для самих голландцев это не столь важно.

«Название Голландия — это не то, что используют сами голландцы. На своем языке они страну называют Нидерланды. Ничего особенного в этом решении нет», — сказал она.

Н.Литвак допустила, что подобное решение, возможно, вызвано было после проведения фестиваля «Евровидение-2019», где победу одержал голландец Дункан Лоуренс, и теперь фестиваль будет проводиться в 2020 году в Нидерландах, чтобы у туристов страна ассоциировалась не только с Амстердамом.



«В связи проведением фестиваля ожидается большой наплыв туристов, будет большая кампания. Для страны это шанс показать себя. И было решено, что во всем этом контексте будет использоваться название Нидерланды, сделать всю страну интересной для туристов, а не только Амстердам», — пояснила она.