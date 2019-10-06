Умер один из основателей британской супергруппы Cream, барабанщик Джинджер Бейкер

Музыканту было 80 лет.

Один из лучших барабанщиков в мире. Именно так чаще всего говорят о Джинджере Бейкере. В тройку величайших барабанщиков всех времён его в своё время включил и журнал Rolling Stone. Бейкера считают первым, кто стал использовать в роке сразу две бас-бочки вместо традиционной для 60х одной. Тяжёлая динамика, джазовая ритмика, виртуозная игра – всё это отличало музыкант Cream от коллег по цеху. Одним из учителей Бейкера называл барабанщик Led Zeppelin Джон Бонэм. Первопроходцем ударных Бейкера называют даже в этнической музыке. В составе первой в мире супергруппы Cream он с Эриком Клэптоном и Джеком Брюсом записал очень успешные альбомы и оставил миру такие музыкальные сокровища, как Sunshine Of Your Love, White Room, Strange Brew и много других. Очень ярко игра и мастерство исполнителя проявляется в инструментале «Toad» с дебютного альбома Fresh Cream, выпущенного в Британии в конце 66го года.

После распада Cream Бейкер играл в ряде других команд, в том числе с Клэптоном, блистал в сольном проекте Ginger Baker's Air Force. 10 лет назад музыкант выпустил автобиографию, где в названии скромно отметил, что она от самого знаменитого барабанщика в мире.

Последние годы у музыканта неоднократно возникали проблемы со здоровьем. В конце сентября Бейкер снова оказался в больнице в тяжёлом состоянии. Люди со всего мира оставляют соболезнования в связи с уходом знаменитости.