Власти Ирака в ответ на протестные акции, охватившие всю страну, представили план реформ

Власти Ирака в ответ на протестные акции, охватившие всю страну, представили план социальных и антикоррупционных реформ. Как сообщил телеканал «Аль-Хадас», в правительстве заявляют о готовности отправить в отставку наиболее одиозных чиновников и создать новый судебный орган с расширенными полномочиями.

Расследованием огромного числа коррупционных дел в стране займется специально созданный для этого орган. Это лишь один из 17 пунктов правительственного плана. Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди заявил о готовности к перестановкам в кабинете министров. В рамках экстренных мер, призванных разрядить атмосферу в стране, объявлено о запуске массового строительства жилья для малоимущих. Обещано инициировать программы по занятости молодежи, увеличены пособия по безработице и субсидии беднякам.

Премьер призвал протестующих покинуть улицы Багдада, пообещав, что правительство пойдет им навстречу. Спикер парламента готов встретиться с лидерами протестного движения и обсудить «справедливые народные требования». Антиправительственные выступления против нищеты, безработицы и коррупции начались в Ираке неделю назад. В Багдаде и ряде других городов протесты перерастали столкновения. Их жертвами уже стали более 100 человек, около 4 тысяч получили ранения. В поддержку протестующих выступил и авторитетный в Ираке радикальный шиитский имам Муктада ас-Садр. Ранее серьезную обеспокоенность по поводу ситуации в Ираке выразили в Лиге арабских государств, призвав к серьезному и реальному диалогу с людьми, который положил бы конец насилию и привел к устранению причин манифестаций.

На фоне уличных волнений в Ираке уже был отправлен в отставку губернатор Багдада. Тем не менее, несмотря на некоторое снижение числа протестующих, напряженность на улицах иракских городов все еще сохраняется – только за минувшие сутки погибли около двух десятков человек.