10 тысяч участников Вече против формулы Штайнмайера пришли сегодня к офису президента Украины

Они потребовали, чтобы Владимир Зеленский не переступил красной линии при урегулировании конфликта в Донбассе. Протестная акция у монумента Независимости называлась «движение сопротивления капитуляции». Выступавшие говорили, что реализация «формулы Штайнмайера» приведет к федерализации страны. Символом сопротивления стал желтый скотч, намотанный на левую руку пришедших на акцию. Как рассказал «Эху Москвы» украинский политолог, ведущий телеканала «Прямой» Тарас Березовец, сейчас все зависит от того, какое решение примет Владимир Зеленский.

Участники сегодняшнего митинга предупредили, что если Зеленский всё же решит продавить в Верховной раде закон по Минским договоренностям, мирные митинги перерастут в агрессивные акции протеста .