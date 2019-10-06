Сотрудники компании Ozon в Петербурге продолжили забастовку и решили создать собственный профсоюз

Генеральный директор фирмы с протестующими работниками пока что так и не встретился.

Около двухсот петербургских курьеров компании Ozon отказались прекращать забастовку: они продолжают настаивать на своих требованиях. Сегодня, как пишет издание Фонтанка.ру, с сотрудниками общались руководители компании, однако сам генеральный директор встречу проигнорировал. После этого бастующие объявили о своём намерении создать собственный профсоюз. Напомню, курьеры компании Ozon начали забастовку ещё накануне: они требуют выплаты зарплаты за прошлый месяц, а также урегулирования ряда рабочих вопросов. Пока эти проблемы не решат, курьеры не собираются выходить на работу. Недоставленные посылки компания обещает передать клиентам уже завтра вместе с компенсацией. Впрочем, как это можно сделать без участия курьеров, пока неясно.



Петербургские курьеры компании Ozon записали видеообращение к коллегам из других городов с предложением поддержать забастовку.