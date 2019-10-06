Серия одиночных пикетов в рамках акции «Бессмертный ГУЛАГ» прошла в центре Москвы у Соловецкого камня

Акция была проведена вместо шествия, которое планировалось от Лубянки до Стены скорби на проспекте Академика Сахарова. Демонстрацию, как и массовый пикет, ранее не согласовали столичные власти.

Несмотря на плохую погоду, к Соловецкому камню пришли более сотни человек. Многие из них держали в руках плакаты, на которых было написано «Стоп ГУЛАГ». При этом на них были портреты не только людей, репрессированных в годы сталинских репрессий, но и тех, кто подвергается уголовному преследованию в наше время – в частности, фигуранты «московского дела». Первым в пикет встал историк и зампредседателя партии ПАРНАС Андрей Зубов. В интервью «Эху Москвы» он подчеркнул, что идея акции «Бессмертный ГУЛАГ» не только в том, чтобы вспомнить жертв советского периода, но и в том, чтобы поддержать нынешних заключенных. Зубов стал единственным участником акции, к которому подошли полицейские. Они переписали у него данные паспорта. Впрочем, сам историк назвал это обычной процедурой: по его мнению, полицейские проверяли, чтобы в пикете стояли граждане России.

Тема преследований в советские годы и в современной России для большинства участников неразрывно связана друг с другом. По крайней мере, именно так большинство из них объясняли свое участие в «Бессмертном ГУЛАГе». Глава политсовета Партии перемен Андрей Нечаев также выразил мнение, что пострадавших в советские годы важно помнить, чтобы не допустить подобного сегодня.

В акции также приняла участие литературовед Мариэтта Чудакова: она держала в руках фотографию своего деда – царского офицера, репрессированного в годы Большого террора. А участница Pussy Riot Мария Алехина вместе с активистом Дмитрием Энтео принесли к Соловецкому камню свечку в виде головы Феликса Дзержинского. Сначала он стоял на самом камне, но затем его перенесли на место, где стояли пикетчики.

Тем временем в понедельник, как ожидается, может быть рассмотрен вопрос о согласовании шествия «Бессмертного ГУЛАГа» 13 октября. Власти пока не дали разрешения на его проведения, однако организаторы говорят, что намерены продолжать переговоры.