В  возрасте 80 лет умер экс-барабанщик рок-группы «Крим» Джинджер Бейкер

Об этом сообщается на его официальной странице в ФБ. Причины смерти не указываются. Ранее семья Бейкера сообщала, что музыкант серьезно болен. Группа Cream была основана им в 1966 году совместно с Эриком Клэптоном и Джеком Брюсом. После распада Cream в 1968 году Бейкер играл с Клэптоном в группе «Блайнд фэйт».