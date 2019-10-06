В  возрасте 80 лет умер экс-барабанщик рок-группы «Крим» Джинджер Бейкер

Об этом сообщается на его официальной странице в ФБ. Причины смерти не указываются. Ранее семья Бейкера сообщала, что музыкант серьезно болен. Группа Cream была основана им в 1966 году совместно с Эриком Клэптоном и Джеком Брюсом. После распада Cream в 1968 году Бейкер играл с Клэптоном в группе «Блайнд фэйт».
2019-10-06T17:30:00+03:00
2019-10-06T17:32:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:30, 06 октября 2019
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