Правительство Ирака намерено создать судебный орган с широкими полномочиями

Как передает телеканал аль-Хаддас, премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди намерен также провести перестановки в кабинете, чтобы избавиться от наиболее одиозных чиновников. Это лишь несколько положений плана из 17 пунктов, который подготовило правительство в ответ на требования участников массовых уличных выступлений. Протестами охвачены Багдад и другие города страны. Число жертв столкновений с полицией достигло 113-ти.