Правительство Ирака намерено создать судебный орган с широкими полномочиями

Как передает телеканал аль-Хаддас, премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди намерен также провести перестановки в кабинете, чтобы избавиться от наиболее одиозных чиновников. Это лишь несколько положений плана из 17 пунктов, который подготовило правительство в ответ на требования участников массовых уличных выступлений. Протестами охвачены Багдад и другие города страны. Число жертв столкновений с полицией достигло 113-ти.
2019-10-06T17:30:00+03:00
2019-10-06T17:35:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:30, 06 октября 2019
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