Второй сотрудник спецслужб дал показания разведке по так называемому «украинскому делу» Дональда Трампа

Об этом телеканалу АВС сообщил адвокат Марк Заид, представляющий интересы осведомителя. По его словам, его доверитель также является представителем спецслужб. Его личность не раскрывается. Ранее утверждалось, что при телефонном разговоре Трампа с Зеленским 25 июля присутствовали лишь госсекретарь Майк Помпео и советник вице-президента по нацбезопасности Кит Келлог.

Напомню. именно со слов первого осведомителя стало известно, что Трамп требовал от Зеленского возобновить расследование в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена, Хантера.