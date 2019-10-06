Сегодня в Дохе завершается Чемпионат Мира по легкой атлетике

Российские спортсмены могут занести выступление на турнире себе в актив.

В столице Катара российские легкоатлеты смогли завоевать 6 медалей, из которых две –золотые. На высшую ступеньку пьедестала почета поднимались Анжелики Сидоровой (прыжки с шестом) и Марии Ласицкене (прыжки в высоту). Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Дмитрий Шляхтин отметил, что «пройдя множество фильтров в статусе нейтральных атлетов. И вопреки жесточайшему давлению мы сумели добиться хорошего результата и превзойти показатели предыдущего чемпионата мира в Лондоне два года назад», — цитирует Шляхтина ТАСС. Более того, по словам главного тренера сборной Юрия Борзаковского, на Олимпиаде в Токио Российские легкоатлеты могут рассчитывать на более высокий результат, Если все будет нормально с допуском спортсменов до международных стартов.

Сегодня на Чемпионате мира пройдут финалы в заключительных семи дисциплинах, в которых российские легкоатлеты не представлены.