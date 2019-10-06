Астронавты NASA вышли в открытый космос

За бортом МКС они проведут больше шести часов.

Установка нового комплекта аккумуляторов для солнечных панелей МКС. Именно с этой целью американские астронавты Эндрю Морган и Кристина Коч вышли в открытый космос. Люк шлюза на модуле станции открылся примерно два с половиной часа назад. На борту американского сегмента МКС осталась Джессика Меир, она управляет манипулятором, который задействован в операции. Астронавтам предстоит заменить два старых никель-водородных аккумулятора более мощными новыми. Такие батареи весят даже больше космических скафандров, поэтому при их перемещении к месту установки астронавтам нужно быть очень осторожными, отмечает агентство ТАСС. Для операции по замене батарей потребуется ещё несколько выходов в открытый космос. Причём, как сообщали в NASA, 21 октября мир ждёт уникальное событие: за бортом МКС будет работать полностью женский экипаж: Коч и Меир. Выхода сразу двух женщин в истории космоса ещё не было. Всего же до конца года запланировано 10 выходов астронавтов NASA с борта МКС.

После установки новых батарей астронавты займутся ремонтом научного оборудования.